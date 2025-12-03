Salah coraz bliżej zmiany klubu. Jest wyraźny faworyt

Mohamed Salah zbliża się do końca przygody w Liverpoolu. Transfer będzie możliwy w przyszłym roku. Nad sprowadzeniem gwiazdora pracują Saudyjczycy - informuje "TEAMtalk".

fot. PA Images Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool straci Salaha już w przyszłym roku?

Mohamed Salah od miesięcy jest łączony z przenosinami do Arabii Saudyjskiej. Tego lata podjął decyzję o pozostaniu w Liverpoolu na kolejny sezon, a jego umowa obowiązuje do 2027 roku. Nie należy jednak wykluczać tego, że odejdzie nieco wcześniej, już po sezonie 2025/2026. Ostatnio mocno obniżył loty i nie jest już niezastąpiony. W ekipie Arne Slota wciąż stanowi o sile ofensywy, ale jego gra pozostawia wiele do życzenia.

Dla samego Salaha może to być odpowiedni moment, aby zakończyć owocną przygodę na Anfield i spróbować sił w innym otoczeniu. Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem jest Arabia Saudyjska. Tamtejsze kluby uważają, że transfer Egipcjanina będzie kolejnym ważnym ruchem dla promocji rozgrywek, a także poprawi poziom sportowy.

Na czele wyścigu o Salaha stoi Al-Hilal, które ma w swojej kadrze takich graczy, jak Darwin Nunez, Ruben Neves czy Joao Cancelo. Swego czasu wydało też olbrzymie pieniądze na Neymara, choć ten transfer okazał się potężną klapą. Egipcjaninem interesuje się też Al-Qadsiah, ale ma mniejsze szanse na powodzenie.

🚨 Clubs in the Saudi Pro League remain committed to signing Egyptian forward Mohamed Salah who was dropped by Liverpool on Sunday.



Al Hilal are the leading contender for Salah but Al-Qadsiah have also expressed interest.



Saudi deal-makers remain firm that they will make Salah… pic.twitter.com/eYc7kiO1SF — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 3, 2025

Salah w tym sezonie wystąpił w 18 meczach, a jego dorobek wynosi pięć bramek oraz trzy asysty. W ostatnich latach przyzwyczaił do zdecydowanie lepszej gry, więc kibice są rozczarowani jego postawą.