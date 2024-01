Manchester United zagiął parol na piłkarza Tottenhamu Hotspur. A konkretnie Ryana Sessegnona. Do transferu może dojść już w tym okienku transferowym - podaje "The Independent".

IMAGO / Nigel Keene / Pro Sports Images Na zdjęciu: Ryan Sessegnon

Ryan Sessegnon znalazł się w kręgu zainteresowań Manchesteru United

“Czerwone Diabły” postarają się już zimą sprowadzić Anglika

23-latek ostatnio wyleczył kontuzję i wrócił do gry w Tottenhamie

Ryan Sessegnon zawita do Manchesteru United?

Dziennikarze “The Independent” dotarli do bardzo ciekawych informacji. Otóż wkrótce może dojść do ciekawego transferu na linii Manchester United – Tottenham Hotspur. Zainteresowanie “Czerwonych Diabłów” bowiem wzbudził Ryan Sessegnon. Do transferu może dojść już w obecnie trwającym okienku transferowym.

23-letni Anglik w ekipie Erika ten Haga miałby zastąpić Sergio Reguilona. Hiszpan przedwcześnie zakończył swoje wypożyczenie i wrócił do Tottenhamu. Jeśli faktycznie dojdzie do przeprowadzki Ryana Sessegnona na Old Trafford, to prawdopodobnie będzie pełnił tę samą rolę co jego starszy kolega.

Wychowanek Fulham w obecnym sezonie tylko raz pojawił się na boisku w koszulce Spurs. Miało to miejsce w rozgrywkach FA Cup, gdzie spędził na placu gry zaledwie siedem minut. 23-latek dopiero wraca do zdrowia po kontuzji.

