Anthony Martial dołączy do polskiej gwiazdy? Francuz szuka klubu

IMAGO / Andrew Yates Na zdjęciu: Anthony Martial

Anthony Martial może odejść z Manchesteru United już zimą

Francuz trafił na listę życzeń Fenerbahce Stambuł

Oznacza to, że może zagrać z Sebastianem Szymańskim

Anthony Martial zamieni Manchester United na Fenerbahce Stambuł?

Anthony Martial może wkrótce zagrać z reprezentantem Polski. Według serwisu Takvim napastnik Manchesteru United trafił na radar Fenerbahce, w którym gra Sebastian Szymański. Polak robi furorę w Turcji, notując kapitalne występy.

Francuz znalazł się na wylocie z drużyny Czerwonych Diabłów. Na Old Trafford trafił w 2015 roku za łączną kwotę około 80 milionów euro. Czy był to udany transfer Manchesteru United? Z perspektywy czasu trzeba ten ruch ocenić negatywnie. Napastnik rozegrał 317 meczów, notując 90 bramek i 55 asyst, co jest rozczarowującym wynikiem, patrząc na cenę, jaką za niego zapłacono.

Zawodnik może szukać nowego klubu już zimą. Włodarze Man Utd uznali, że nie ma sensu kontynuować współpracy z Martialem.