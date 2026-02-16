Rudiger bliski powrotu do Premier League. Trzy kluby chcą obrońcę Realu Madryt

11:41, 16. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  CaughtOffside

Antonio Rudiger latem ma opuścić szeregi Real Madryt po wygaśnięciu kontraktu. Według portalu "CaughtOffside", Tottenham Hotspur, West Ham United oraz Crystal Palace chcą sprowadzić niemieckiego obrońcę.

Antonio Rudiger
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Trzy angielskie drużyny walczą o niemieckiego defensora

Antonio Rudiger w latach 2017–2022 reprezentował barwy Chelsea, z którą z którą sięgnął po m.in. Ligę Mistrzów. Środkowy obrońca od blisko czterech lat występuje w Realu Madryt. Wszystko wskazuje na to, że jego pobyt zakończy się na Santiago Bernabeu po wygaśnięciu kontraktu w czerwcu.

Według informacji portalu „CaughtOffside”, Rudiger nadal traktuje Premier League jako swój wymarzony kierunek. Angielskie kluby już rozpoczęły rozmowy w sprawie potencjalnego transferu. Doświadczony defensor znajduje się na celowniku trzech klubów – Tottenhamu Hotspur, West Hamu oraz Crystal Palace. Londyńskie zespoły szczególnie uważnie monitorują sytuację Niemca.

Obecny sezon dla Rudigera jest także trudny pod względem zdrowotnym. Zmagał się z kontuzją mięśnia prostego uda w lewej nodze, a po powrocie do gry pojawiły się problemy z kolanem. W efekcie w bieżących rozgrywkach środkowy obrońca rozegrał zaledwie 10 meczów, spędzając na boisku łącznie 824 minuty.

Portal Transfermarkt.de wycenia doświadczonego Niemca na 12 milionów euro. Rudiger w ostatnich tygodniach był także na liście życzeń saudyjskich drużyny – Al-Nassr, Al-Hilal i Al-Ittihad. Stoper zamierza jeszcze zaznaczyć swoją obecność w Europie, a kierunek Premier League wydaje się atrakcyjny dla zawodnika.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź