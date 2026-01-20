Ruch Chorzów dopiął właśnie pierwszy zimowy transfer. Niebiescy sięgnęli po wzmocnienie z niższej ligi. Na ich pokładzie wylądował Jakub Jendryka, dotychczas związany z Unią Skierniewice.

PressFocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Oficjalnie: Jakub Jendryka nowym zawodnikiem Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów ma za sobą ciężką jesień. Podopieczni Waldemara Fornalika zeszli na przerwę zimową dopiero na ósmej lokacie w tabeli Betclic 1. Ligi. Niebiescy jednak wciąż się liczą w walce o bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy, ponieważ ich strata do miejsca gwarantującego promocję ligę wyżej wynosi zaledwie cztery punkty. Teraz przed zespołem niezwykle ciężka zima.

Tymczasem z obozu Ruchu Chorzów napływają bardzo ciekawe informacje transferowe. Otóż za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Jakuba Jendryka. 19-latek trafił do zespołu Niebieskich na zasadzie transferu definitywnego z Unii Skierniewice.

– Czuję ekscytację. Miałem inne propozycje z Betclic 1 Ligi, również z drużyn będących wyżej w tabeli, ale wiele przemawiało za Ruchem. Trafiam do wielkiego klubu. Pochodzę z Pabianic, cała rodzina kibicuje Widzewowi, dlatego Ruch nigdy nie był mi obcy. Mam też rodzinę na Śląsku, co powinno mi pomóc w aklimatyzacji w Chorzowie. Za mną udana runda w Skierniewicach, teraz przede mną nowe wyzwania. Jestem zawodnikiem grającym przy linii, czy to jako boczny obrońca, wahadłowy, czy skrzydłowy. Bazuję na szybkości, dryblingu, ale nie boję się też uderzyć z daleka. Nie mogę już doczekać się pierwszego ligowego meczu. Chcę walczyć o skład, jak najszybciej zapracować na debiut – powiedział skrzydłowy na łamach strony klubowej.

Jakub Jendryka podpisał z Ruchem Chorzów kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku.