Zirkzee coraz bliżej przeprowadzki na Old Trafford

Manchester United wciąż nie sfinalizował jeszcze ani jednego letniego transferu. Największą zagwozdką władz klubu była do tej pory kwestia przyszłości Erika ten Haga, który finalnie podpisał nowy kontrakt i będzie kontynuował swój projekt na Old Trafford. Nieoficjalnie mówi się, że Czerwone Diabły są blisko hitowego transferu Matthijsa de Ligta z Bayernu Monachium. Intensywnie pracują również nad sprowadzeniem nowego napastnika.

W klubie uznano, że jeden Rasmus Hojlund to za mało, by skutecznie walczyć o najwyższe cele. Zadaniem na letnie okienko jest więc ściągnięcie mu odpowiedniego konkurenta do gry. Na liście życzeń pojawiło się wielu kandydatów, w tym między innymi rozchwytywany Joshua Zirkzee. To on jest najbliżej przenosin do angielskiego giganta.

Holender po świetnym sezonie ma opuścić Bolognę i dołączyć do klubu z europejskiej czołówki. Przygląda się mu chociażby Arsenal, lecz to Manchester United działa zdecydowanie konkretniej. Media przekonują, że obie strony dogadały się już w kwestii warunków kontraktu, więc Czerwone Diabły mogą przystąpić do rozmów z Bologną. Ich tematem jest sposób płatności klauzuli wykupu, która wynosi raptem 40 milionów euro. Jeśli uda się wypracować korzystne rozwiązanie, Manchester United ją aktywuje i sprowadzi utalentowanego snajpera do siebie.

Należy pamiętać, że do kwoty tego transferu trzeba najprawdopodobniej dodać 10 milionów euro prowizji dla agenta napastnika Bologni.