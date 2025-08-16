Cristiano Ronaldo znakomicie radzi sobie nie tylko na boisku, ale także poza nim. Jak twierdzi Bild, portugalska legenda wpłynęła na transfer Kingsleya Comana do Al-Nassr.

Maciej Rogowski/ Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo „sprowadził” Comana do Al-Nassr

Tylko trzecie miejsce i 13 punktów straty do mistrza kraju – Al-Nassr ma za sobą wyjątkowo przeciętny sezon w Saudi Pro League. Drużyna Cristiano Ronaldo rozczarowała, ale w kolejnych rozgrywkach zamierza powalczyć o tytuł. W tym celu do Rijadu są ściągane kolejne gwiazdy. Joao Felix, Inigo Martinez i Kingsley Coman – to zawodnicy, którzy w tym okienku trafili pod skrzydła Jorge Jesusa.

Bild zdradził, że ogromny wypływ na przeprowadzkę Comana do Al-Nassr miał sam Ronaldo. To Portugalczyk „poprowadził kampanię”, której celem było przekonanie władz klubu do zaoferowania Francuzowi kontraktu. 40-latek zaznaczył, że chce występować w jednej drużynie z utytułowanym skrzydłowym.

Coman, który może pochwalić się między innymi triumfem w Lidze Mistrzów, dziewięcioma mistrzostwami Niemiec, dwoma mistrzostwami Włoch i dwoma mistrzostwami Francji, został sprowadzony z Bayernu Monachium za 25 milionów euro. Na Allianz Arena rozegrał 339 meczów.