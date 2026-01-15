Flick nawet nie chce go widzieć. Barcelona skreśla gwiazdę

Ronald Araujo nie ma przyszłości w Barcelonie. Jak podaje strona ElNacional.cat, Hansi Flick skreślił urugwajskiego stopera i nie widzi dla niego miejsca w swojej drużynie.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ronald Araujo na wylocie z Barcelony

Inigo Martinez podczas ostatniego letniego okienka transferowego przeszedł na zasadzie wolnego transferu z Barcelony do Al-Nassr. Wydawało się, że niespodziewany wyjazd doświadczonego stopera na Bliski Wschód otworzy Ronaldowi Araujo szeroką drogę do podstawowego składu ekipy Dumy Katalonii. Urugwajczyk nie zdołał jednak wykorzystać nadarzającej się okazji. Jego forma pozostawia wiele do życzenia, a częste wahania dyspozycji sprawiły, że obecnie znajduje się on na wylocie z Camp Nou.

Jak informuje kataloński serwis „ElNacional.cat”, Hansi Flick definitywnie stracił cierpliwość do środkowego obrońcy i nie wiąże z nim dalszych planów. Warto dodać, że Araujo w aktualnym sezonie popełnił kilka kosztownych błędów, między innymi w Lidze Mistrzów, a ostatnio pauzował także z powodu problemów natury mentalnej.

Niemiecki szkoleniowiec liczy, iż Barcelonie uda się sprzedać mierzącego 192 centymetry zawodnika jeszcze zimą lub najpóźniej latem. Uzyskane środki miałyby zostać przeznaczone na pozyskanie nowego stopera światowej klasy.

Ronald Araujo trafił do La Masii w 2018 roku, a dwa lata później zadebiutował w pierwszym zespole. Łącznie rozegrał 191 spotkań, w których zdobył 12 bramek i zanotował 7 asyst. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia 25-krotnego reprezentanta Urugwaju na około 25-30 milionów euro. Jego sprowadzeniem mogliby być zainteresowani m.in. działacze Juventusu, którzy od dawna obserwują sytuację defensora.