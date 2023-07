IMAGO / Bagu Blanco Na zdjęciu: Oriol Romeu

Romeu wzmocni środek pola FC Barcelony

Duma Katalonii jest już bliska osiągnięcia porozumienia z Gironą

Zawodnik ustalił warunki indywidualnej umowy

Romeu zostanie zawodnikiem Barcelony

FC Barcelona początkowo interesowała się bardziej klasowymi pomocnikami, którzy mieli zastąpić Sergio Busquetsa. W mediach pojawiały się takie nazwiska jak Joshua Kimmich czy Martin Zubimendi z Realu Sociedad. Ostatecznie Blaugrana musiała zdecydować się na tańsze rozwiązanie w związku z problemami finansowymi.

Sport twierdzi, że FC Barcelona prowadzi zaawansowane negocjacje z Gironą w sprawie transferu, a finalizacja rozmów powinna nastąpić już w najbliższych godzinach. Sam zawodnik ustalił już warunki indywidualnej umowy i czeka na porozumienie obu klubów.

31-letni Romeu dołączył do młodzieżowej drużyny Barcelony w 2004 roku. Po spędzeniu siedmiu lat w Katalonii w różnych grupach wiekowych, zdecydował się na transfer do Chelsea w 2011 roku. Następnie w 2015 roku przeniósł się do Southampton, zanim trafił do Girony latem 2022 roku.

