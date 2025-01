massimo insabato / Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Claudio Ranieri oraz Simone Inzaghi

Marko Arnautović na radarze AS Romy

AS Roma rozgrywa fatalny sezon. Stołeczny klub w trakcie trwającej kampanii dokonał już dwóch zmian na ławce trenerskiej. Daniele De Rossi rozpoczynał rozgrywki na ławce trenerskiej, jednak szybko go zastąpił Ivan Jurić. Chorwat jednak nie poprawił sytuacji drużyny, przez co Giallorossi sięgnęli po Claudio Ranieriego. Doświadczony opiekun do teraz prowadzi rzymską ekipę.

W zimowym okienku transferowym AS Roma nie zamierza próżnować i chce wzmocnić skład, aby poprawić sytuację w tabeli. Z informacji przekazanych przez Paolo Assognę ze „Sky Sport” dowiadujemy się, że Giallorossi rozglądają się za napastnikiem, który pełniłby rolę zmiennika Artema Dowbyka. Na ich celowniku znalazł się Marko Arnautović, który na co dzień reprezentuje barwy Interu Mediolan.

AS Roma jednak w pierwszej kolejności musi pozbyć się Eldora Shomurodova. Z odejściem reprezentanta Uzbekistanu nie powinno być problemu. Napastnik bowiem wzbudza zainteresowanie Empoli i Cagliari Calcio. Wkrótce prawdopodobnie napastnik Giallorossich zmieni barwy klubowe.

Marko Arnautović natomiast w obecnym sezonie rozegrał 11 spotkań w barwach Interu Mediolan. W tym czasie doświadczony Austriak zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców.