Roma negocjuje dwa transfery. Zapowiada się powrót do Serie A

AS Roma planuje poważne wzmocnienia podczas zimowego okna transferowego. W planach jest sprowadzenie dwóch ofensywnych zawodników. Fabrizio Romano przekazał, że trwają negocjacje w sprawie Giacomo Raspadoriego i Joshuy Zirkzee.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Raspadori i Zirkzee mogą trafić w styczniu do AS Romy

AS Roma po zmianie trenera w końcu na poważnie liczy się w grze o mistrzostwo Włoch. Po 16. kolejkach podopieczni Gian Piero Gasperiniego zajmują 4. miejsce w tabeli Serie A z dorobkiem 30 punktów. Na półmetku rozgrywek tracą tylko 3 oczka do lidera tabeli. W Rzymie nabrali apetytu na Scudetto, a przede wszystkim awans do Ligi Mistrzów. W związku z tym planują poważne wzmocnienia.

Według informacji, które przekazuje coraz więcej dziennikarzy Roma skupia się na wzmocnieniu formacji ofensywnej. Fabrizio Romano i Matteo Moretto poinformowali, że w styczniu na Stadio Olimpico mogą trafić Giacomo Raspadori i Joshua Zirkzee.

W przypadku transferu Raspadoriego oficjalne rozmowy z Atletico Madryt rozpoczęły się w ostatnich dniach. Natomiast negocjacje z Manchesterem United w sprawie Zirkzee trwają od dłuższego czasu. W obu przypadkach byłby to powrót piłkarzy do Serie A.

Raspadori w przeszłości grał w Sassuolo oraz Napoli. Na włoskich boiskach wystąpił w 164 meczach, w których zdobył 31 goli i zaliczył 15 asyst. Z kolei Zirkzee przed transferem do Czerwonych Diabłów błyszczał w barwach Bologni, która sprzedała go za ponad 40 mln euro. W Rossoblu spędził jednak tylko dwa sezony, zbierając łącznie 58 spotkań, w których zdobył 14 goli i zanotował 9 asyst.