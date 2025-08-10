AS Roma przygotowuje się na transfer wychodzący. Z klubem ma pożegnać się Marash Kumbulla, który nie odgrywał dotychczas znaczącej roli. Cagliari Calcio jest zainteresowane Albańczykiem - informuje "L'Unione Sarda".

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Marash Kumbulla

Marash Kumbulla na celowniku Cagliari Calcio

AS Roma w 2020 roku zdecydowała się pozyskać Marasha Kumbullę. Koszt transferu wyniósł wówczas prawie 30 milionów euro. Taka kwota od razu budziła spore zaskoczenie. Nawet jak za zawodnika, który wówczas wybitnie prezentował się w Hellasie Verona. Albańczyk nie potrafił jednak odnaleźć się w stolicy Włoch i tego lata może już definitywnie pożegnać Giallorossich.

Marash Kumbulla w minionym sezonie był zawodnikiem Espanyolu Barcelona. Zawodnik miał nadzieję na pozostanie w Hiszpanii, ale klub zdecydował się wybrać inne opcje. Tymczasem przyszłość albańskiego defensora wciąż może być pisania w Serie A. Serwis „L’Unione Sarda” przekazuje, że 25-letni zawodnik znalazł się w kręgu zainteresowań Cagliari Calcio.

Sardyńczycy mają zielone światło na dopięcie transferu Marasha Kumbulli. Sam Gian Piero Gasperini przekazał zainteresowanej stronie, że nie wiąże przyszłości z zawodnikiem. Kwestią czasu wydaje się zatem przeprowadzka reprezentanta Albanii do Cagliari Calcio. Przed Rossoblu jeszcze jednak sporo pracy, aby dopiąć wszystkie szczegóły.

Marash Kumbulla dotychczas rozegrał 68 spotkań w barwach AS Romy. W tym czasie udało mu się czterokrotnie wpisać na listę strzelców. Portal „Transfermarkt” wycenia albańskiego defensora na 7,5 miliona euro.