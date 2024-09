Roma przebudowuje defensywę. De Rossi dostanie dwóch obrońców

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Daniele De Rossi

Hermoso i Hummels wzmocnią AS Romę

Chris Smalling jest bliski podpisania kontraktu z saudyjskim klubem Al-Fayha, co skłoniło Giallorossich do pozyskania Hummelsa, który wciąż jest dostępny na rynku wolnych zawodników. Natomiast Anglik od dawna był łączony z opuszczeniem AS Romy i wygląda na to, że ekipa Daniele De Rossiego sfinalizuje ten ruch tuż przed zamknięciem okna transferowego w Saudi Pro League.

Z kolei Hummels ma przybyć do Rzymu w poniedziałek, aby podpisać kontrakt z AS Romą. Były zawodnik Borussii Dortmund i Bayernu Monachium, zwiąże się roczną umowę z możliwością przedłużenia o kolejny rok, jeśli rozegra określoną liczbę meczów w nadchodzącym sezonie. Kontrakt ma mu zapewnić 2,5 miliona euro wynagrodzenia za sezon.

Choć okno transferowe Serie A zamknęło się w piątek wieczorem, Roma sięgnęła po jeszcze jednego wolnego zawodnika i do klubu ma trafić również były środkowy obrońca Atletico Madryt, Mario Hermoso. Giallorossi tym samym dokonają dwóch ciekawych ruchów transferowych, dodając znacznie więcej możliwości w defensywie.

Zarówno Hummels, jak i Hermoso będą potrzebowali czasu na odzyskanie pełnej formy meczowej, zanim zadebiutują w barwach Romy. Ich doświadczenie i umiejętności mogą jednak okazać się kluczowe w nadchodzącym sezonie, zwłaszcza w obliczu roszad kadrowych, jakie mają miejsce w klubie.

