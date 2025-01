Roma blisko pozyskania nowego bramkarza. Znane są szczegóły

Federico Proietti / Alamy Na zdjęciu: Claudio Ranieri

Powrót do Atalanty i transfer do Romy

AS Roma jest gotowa powitać nowego bramkarza. Pierluigi Gollini obecnie wypożyczony do Genoi, przygotowuje się do przejścia do nowego klubu na zasadzie definitywnego transferu. To ważny krok w karierze włoskiego bramkarza, który zwiąże się kontraktem z Romą do 2027 roku.

Po zakończeniu wypożyczenia w Genoi Gollini wróci do Atalanty, ale tylko na chwilę. Klub z Bergamo osiągnął porozumienie z Romą w sprawie sprzedaży bramkarza. Według doniesień transakcja wyniesie około miliona euro.

Dla Golliniego otwiera się nowy rozdział kariery. Klub postanowił postawić na niego jako wartościową alternatywę w bramce, oferując mu kontrakt do 2027 roku.

Roma potrzebuje niezawodnego bramkarza. Dzięki doświadczeniu zdobytym we Włoszech i Anglii 29-latek jest dobrym kandydatem do wzmocnienia defensywy Giallorossich.

Pierluigi Gollini dotychczas rozegrał w Serie A 139 spotkań, z czego 37 zachował czyste konto. W swojej karierze najwięcej razy występował w Atalancie, ale stał między słupkami także Napoli, Fiorentiny i Tottenhamu, a wcześniej Aston Villi, kiedy klub występował jeszcze w Championship oraz Hellas Veronie. Ma za sobą również debiut w reprezentacji Włoch.

