Lautaro Martinez opuści Inter? Chce go hiszpański gigant

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Atletico rozważa transfer Lautaro Martineza

Atletico Madryt już przygotowuje się na ewentualne odejście Antoine’a Griezmanna, który może opuścić klub po zakończeniu obecnego sezonu. Francuski gwiazdor jest na celowniku klubów Premier League, ligi saudyjskiej oraz MLS, które rozważają złożenie lukratywnych ofert.

W związku z tym Los Colchoneros analizują możliwych następców, a jednym z głównych kandydatów jest Lautaro Martinez. Pomysł sprowadzenia napastnika Interu popiera reprezentacyjny kolega, Julian Alvarez, który miał zasugerować Diego Simeone, że Lautaro byłby idealnym wyborem.

Czy Lautaro Martinez opuści Inter? Tak

Nie Tak 30%

Nie 70% 10+ Votes

26-letni napastnik Interu Mediolan wydaje się perfekcyjnie pasować do stylu gry preferowanego przez Diego Simeone. To zawodnik łączący siłę, technikę i zaangażowanie w grę defensywną. Są to cechy kluczowe w taktyce argentyńskiego szkoleniowca. Lautaro jest uniwersalny, potrafi grać zarówno jako klasyczna dziewiątka, jak i w roli podobnej do tej, którą pełni Griezmann.

Dodatkowo doskonale zna się z Julianem Alvarezem z reprezentacji Argentyny, która zdobyła mistrzostwo świata w 2022 roku. Atletico mogłoby stworzyć groźny duet ofensywny złożony z dwóch Argentyńczyków.

Mimo zainteresowania sprowadzenie Lautaro Martíneza może być trudne pod względem finansowym. Jego wartość rynkowa wynosi nawet 100 milionów euro.

Czytaj dalej: Raphinha odejdzie z Barcelony? Gigant może zaoferować nawet 100 mln euro