Real Madryt rozważa transfer Rodriego. Tyle musiałby zapłacić

Real Madryt poważnie rozważa zakontraktowanie Rodriego. Sprowadzenie pomocnika Manchesteru City wiązałoby się z wyłożeniem na stół około 50 milionów euro - podaje hiszpańskie radio MARCA.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Rodri wyceniony na 50 milionów euro

Real Madryt poszukuje kreatywnego pomocnika, który wypełni lukę w środku pola po odejściu Luki Modricia oraz Toniego Kroosa. W kadrze drużyny Królewskich brakuje obecnie zawodnika o podobnej charakterystyce, potrafiącego kontrolować tempo gry i brać odpowiedzialność za rozegranie. Dlatego włodarze stołecznego klubu planują zakontraktować takiego piłkarza w nadchodzącym letnim okienku transferowym.

W ostatnich tygodniach z przeprowadzką na Santiago Bernabeu łączeni byli Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister czy Vitinha. Jak donosi hiszpańskie radio „MARCA”, Real Madryt uważnie monitoruje także sytuację Rodriego.

Królewscy mogą podjąć próbę sprowadzenia 29-letniego pomocnika, jeśli wróci on do optymalnej formy po problemach zdrowotnych. Według wspomnianego źródła Manchester City w przypadku nacisków samego zawodnika byłby skłonny rozważyć transfer, oczekując kwoty minimum 50 milionów euro.

59-krotny reprezentant Hiszpanii od lipca 2019 roku jest filarem zespołu Obywateli, dokąd trafił z Atletico Madryt za 70 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 288 meczów, zdobył 27 bramek i zanotował 32 asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 75 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.