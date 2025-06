Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Leonardo Rocha

Leonardo Rocha na sprzedaż, Raków wycenił go na 1,5 mln euro

Raków Częstochowa do ostatniej kolejki walczył o zdobycie mistrzostwa Polski. Przed meczem z Widzewem Łódź podopieczni Marka Papszuna mieli tylko jeden punkt straty do Lecha Poznań. Aby zdobyć tytuł, potrzebowali remisu bądź zwycięstwa i korzystnego wyniku w Poznaniu. Na ich nieszczęście Kolejorz pokonał Piast, więc mistrzostwo powędrowało do stolicy Wielkopolski.

Teraz pod Jasną Górą przygotowują się do startu nowego sezonu. W klubie mogą pojawić się nowe twarze, ale także zapowiada się na kilka rozstań. Najnowsze doniesienia mogą sugerować, że w nadchodzących tygodniach być może klub opuści Leonardo Rocha.

Portugalczyk trafił do Rakowa zimą tego roku z Radomiaka za 700 tysięcy euro. Natomiast jego pobyt w Częstochowie nie należy do udanych. W drugiej części sezonu wystąpił w 14 meczach, lecz na murawie spędził jedynie 189 minut. Z informacji portalu Weszło wynika, że Medaliki zdecydowały się wystawić napastnika na sprzedaż. Co więcej, źródło zdradziło także, o jakiej kwocie myśli Raków przy sprzedaży piłkarza. Władze klubu chcą zarobić 1,5 mln euro plus 10% z następnego transferu.

Mimo planów Rakowa dot. sprzedaży Portugalczyka sam zainteresowany nie zamierza odchodzić z klubu. Rocha chce zostać w Rakowie i udowodnić, że może pomóc nie tylko w Ekstraklasie, ale również w europejskich pucharach.