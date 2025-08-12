Lewandowski mógł grać w Anglii. Zaakceptował transfer do giganta!

Robert Lewandowski za czasów Borussii Dortmund był rozchwytywany przez najlepsze kluby w Europie. W 2012 roku chciał transferu do Manchesteru United.

Lewandowski mógł trafić do Premier League. Chciał transferu

Robert Lewandowski większość swojej piłkarskiej kariery spędził w Niemczech, gdzie reprezentował dwa największe kluby – Borussię Dortmund oraz Bayern Monachium. W 2022 roku zdecydował się natomiast na transfer do Barcelony, gdzie gra do dzisiaj. Nie wyklucza, że najbliższy sezon będzie jego ostatnim w klubie z Katalonii. Łączy się go również z przenosinami do Arabii Saudyjskiej czy Stanów Zjednoczonych, gdzie mógłby występować już do piłkarskiej emerytury.

Kariera Lewandowskiego mogła potoczyć się jednak znacznie inaczej. W 2012 roku wytransferować z Borussii Dortmund chciał go Manchester United. On sam przyznaje, że zaakceptował ten kierunek i zapragnął przenieść się na Old Trafford. Weto postawił ówczesny mistrz Niemiec, który postanowił zatrzymać go w zespole.

Lewandowski pozostał więc na Signal Iduna Park do 2014 roku, a później w ramach wolnego transferu przeniósł się do Bayernu Monachium, gdzie wszedł na jeszcze wyższy poziom.

– Zdecydowałem, że chcę dołączyć do Manchesteru United. Dałem zielone światło. Chciałem dołączyć do tej drużyny i grać u Alexa Fergusona. Borussia Dortmund nie mogła mnie jednak sprzedać. Wiedzieli, że jeśli zostanę, mogą zarobić więcej pieniędzy, a ja mógłbym poczekać rok albo dwa. Ale jest to prawda, że wyraziłem zgodę na transfer do Manchesteru United – ujawnił polski snajper w wywiadzie dla BBC Sport.