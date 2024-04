Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Riccardo Orsolini

Riccardo Orsolini jest czołową postacią w drużynie Bologni

Jednak Thiago Motta latem może stracić swojego gwiazdora

Sytuacje włoskiego skrzydłowego monitorują Milan oraz Lazio

Największą niespodzianką obecnego sezonu Serie A jest Bologna. Zespół pod wodzą Thiago Motty liczy się w walce o awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Jedną z największych gwiazd “Rossoblu” jest Riccardo Orsolini. Jednak istnieje prawdopodobieństwo, że reprezentant Włoch nie będzie w przyszłej kampanii występował na Stadio Renato Dall’Ara.

Nicolo Schira poinformował, że Riccardo Orsolini trafił do notesu Milanu oraz Lazio. Oba kluby bacznie przyglądają się występom Włocha, który rozgrywa najlepszy sezon w karierze. Jeśli któryś z zespołów będzie chciał sprowadzić 27-latka, to z pewnością będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela.

W obecnie trwającej kampanii Riccardo Orsolini rozegrał 27 spotkań na boiskach Serie A. W tym czasie reprezentant Italii zdołał strzelić aż 10 goli, a także zaliczyć dwie asysty.

