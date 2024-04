Associated Press / Alamy Na zdjęciu: AS Roma

Serie A walczy o piątego przedstawiciela w Lidze Mistrzów

Włosi prowadzą w rankingu UEFA

Obecnie skorzystałaby na tym AS Roma

Serie A może mieć pięciu przedstawicieli w Lidze Mistrzów

Włosi mają spore szanse, aby aż pięciu przedstawicieli Serie A zagrało w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, która będzie miała nowy format i będzie w niej brać udział 36 klubów, a nie 32.

Pierwsze dwa kraje w rankingu UEFA zyskają dodatkowe miejsce w Champions League. Włochy prowadzą obecnie w tej rywalizacji z 18,428 punktami. Kluby Serie A powiększyły przewagę nad zajmującymi drugie miejsce Niemcami i trzecią Anglią po rozgrywanych w środku tygodnia meczach europejskich pucharów: Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji.

Niemcy mają obecnie 16,785 punktów i są na drugim miejscu, natomiast trzecia Anglia ma punktów 16,750.

W obecnej sytuacji panującej w tabeli Serie A to AS Roma skorzystałaby na dodatkowym miejscu w Lidze Mistrzów. Jednak Giallorossi muszą uważać na Atalantę, a do końca rozgrywek może się jeszcze sporo zmienić.