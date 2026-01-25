Fulham szykuje hit transferowy. Proponuje ponad 30 milionów euro

Fulham złożył ofertę w wysokości 32 milionów euro za Ricardo Pepiego - dowiedział się Fabrizio Romano. Napastnik PSV Eindhoven może więc kontynuować swoją karierę w Premier League.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Ricardo Pepi

Ricardo Pepi coraz bliżej przejścia do Fulham

Fulham ma obecnie na swoim koncie 34 punkty i zajmuje 7. miejsce w tabeli Premier League. Londyński klub może więc realnie myśleć o włączeniu się do walki o europejskie puchary. Dobra postawa w pierwszej części sezonu rozbudziła ambicje zespołu z Craven Cottage. Trener drużyny The Whites – Marco Silva – liczy na wzmocnienia składu podczas zimowego okienka transferowego, które miałyby zwiększyć rywalizację w drużynie i pomóc w utrzymaniu wysokiej formy w decydującej fazie rozgrywek.

Władze Fulham chcą spełnić oczekiwania portugalskiego szkoleniowca, pracując nad wzmocnieniem linii ataku. Nowym zawodnikiem londyńskiego zespołu może zostać Ricardo Pepi, o czym poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano.

Zdaniem włoskiego dziennikarza Fulham prowadzi zaawansowane rozmowy z PSV Eindhoven w sprawie pozyskania amerykańskiego napastnika. Oferta Anglików wraz z bonusami ma wynosić około 32 milionów euro, co uczyniłoby ten ruch jednym z najdroższych w historii klubu.

Pepi z powodzeniem występuje w barwach holenderskiej ekipy od lipca 2023 roku, gdy trafił na Philips Stadion za 11 milionów euro z Augsburga. 34-krotny reprezentant Stanów Zjednoczonych w aktualnej kampanii rozegrał 22 spotkania, zdobył 11 bramek i zanotował 2 asysty. Jego kontrakt z holenderskim klubem obowiązuje aż do 30 czerwca 2030 roku, dlatego ewentualny transfer do Premier League wymagałby sporego wysiłku finansowego podjętego przez Fulham.