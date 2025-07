Reprezentant Polski zmienia klub! Trafi do Serie A

Jakub Piotrowski zostanie nowym piłkarzem zespołu Udinese Calcio. Do transferu ma dojść w najbliższych dniach, o czym donosi "La Gazetta dello Sport".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jakub Piotrowski

Piotrowski o krok od transferu do Udinese

Jakub Piotrowski to jeden z reprezentantów Polski, który w ostatnich latach mógł liczyć na stałe miejsce wśród powoływanych piłkarzy, a często otrzymywał nawet miejsce w pierwszym składzie. To zdecydowanie w głównej mierze przez fakt, że Polak jest jednym z najlepszych pomocników w lidze bułgarskiej. Gracz Łudogorca Razgrad notuje bardzo dobre liczby, co potwierdził w dwóch sezonach z rzędu.

Tym samym w ostatnim czasie sporo mówiło się o tym, że reprezentant Polski może zmienić barwy. Według informacji przekazanych przez „La Gazetta dello Sport”, Jakub Piotrowski osiągnął już porozumienie z nowym klubem i za kilka dni, na początku sierpnia, zostanie nowym piłkarzem Udinese Calcio. Tym samym potwierdzają się informacje Piotra Koźmińskiego, który na naszych łamach informował o tym kierunku jako pierwszy.

Jakub Piotrowski w minionym sezonie rozegrał dla Łudogorca w sumie 43 mecze, w których zdobył siedem goli oraz zanotował pięć asyst. W obecnych rozgrywkach ma on na koncie trzy mecze w eliminacjach Ligi Mistrzów. Serwis „Transfermarkt” wycenia pomocnika na 4,5 miliona euro. W sumie w reprezentacji Polski 27-latek wystąpił do tej pory 12 razy i zdobył dwa gole.

Zobacz także: Milik z wielkim pechem. Kolejny uraz reprezentanta Polski