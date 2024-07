Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Patryk Peda

Patryk Peda oficjalnie w Palermo

Patryk Peda w ubiegłym roku sensacyjnie zadebiutował w reprezentacji Polski. Pierwszy występ z orzełkiem na piersi zagwarantował mu Michał Probierz, który postawił na 22-latka w meczu z Wyspami Owczymi w ramach eliminacji Mistrzostw Europy 2024. Od momentu debiutu w drużynie narodowej obrońca wypożyczony do Palermo łącznie wystąpił w trzech meczach za kadencji nowego selekcjonera.

Kariera klubowa Patryka Pedy nabrała rozpędu we wrześniu 2023 roku. Grające w Serie B Palermo zapłaciło Spal 600 tysięcy euro za transfer Polaka, lecz od razu wypożyczyło go ponownie do trzecioligowego zespołu. Na poziomie Serie C reprezentant Polski rozegrał 23 spotkania, w których strzelił 3 bramki i zanotował jedną asystę. Łącznie na murawie spędził aż 1919 minut.

We wtorek po południu na oficjalnym profilu Palermo FC na portalu X ukazał się komunikat o pozyskaniu Patryka Pedy. Umowa 22-latka z sycylijskim klubem będzie obowiązywać aż do czerwca 2028 roku.

Palermo w ubiegłym sezonie było bardzo blisko wywalczenia awansu do Serie A. Aguile zakończyli sezon na 6. miejscu i wywalczyli prawo gry w barażach o awans. W fazie play-off odpadli jednak w półfinale, przegrywając w dwumeczu z Venezią (1:0 i 2:1). W nowym klubie będzie miał okazję grać pod okiem jednego z lepszych szkoleniowców młodego pokolenia we Włoszech – Alessio Dionisiego.