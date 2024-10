Guardiola pożegna Man City? Ta ekipa chce Hiszpana

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Josep Guardiola kandydatem na selekcjonera reprezentacji Brazylii

Josep Guardiola ma na dzisiaj ważny kontrakt z Manchesterem City do końca czerwca 2025 roku. Jednocześnie coraz częściej pojawiają się spekulacje dotyczące przyszłości Hiszpania. Nowe informacje przekazał serwis Fichajes.net.

Według popularnego źródła hiszpański trener może być kolejnym szkoleniowcem po Thomasie Tuchelu, który przejmie czołową reprezentację świata. Guardiola cały czas znajduje się na radarze sterników Brazylijskiej Federacji Piłkarskiej. W związku z tym, że reprezentacja Anglii wybrała już nowego szefa kadry, to Canarinhos mogą znaleźć się na uprzywilejowanej pozycji w kontekście zabiegania o Guardiolę, przekonuje Fichajes.net.

Gdyby faktem się stało, że utytułowany hiszpański szkoleniowiec przejąłby stery nad reprezentacją Brazylii, to mogłaby to być rewolucyjna zmiana dla ekipy z Ameryki Południowej. Wiadomo nie od dzisiaj, że Canarinhos marzą o powrocie na szczyt. Chociaż do podjęcia decyzji przez Guardiolę pewnie jeszcze daleka droga, to bez wątpienia możliwość poprowadzenia reprezentacji Brazylii na najbliższym mundialu w Ameryce Północnej byłoby ciekawym wyzwaniem dla Hiszpana.

53-letni trener ma już na swoim koncie mnóstwo sukcesów. Wygrywał mistrzostwa La Liga z FC Barceloną, mistrzostwa Bundesligi z Bayernem Monachium czy mistrzostwa Premier League z Manchesterem. Guardiola ma też na swoim koncie trzy triumfy w Lidze Mistrzów i wiele innych sukcesów.

