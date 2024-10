Perez nalega. Hiszpan ma trafić do Realu w 2025 roku

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Florentino Perez chce zatrudnić Xabiego Alonso na trenera Realu Madryt

Real Madryt pod wodzą trenera Carlo Ancelottiego zdecydowanie się odbudował. W poprzedniej kampanii wygrał mistrzostwo La Liga, a także triumfował w Lidze Mistrzów. Na tym jednak Królewscy nie zamierzają poprzestać. Jednocześnie prezydent klubu Florentino Perez już działa w sprawie znalezienia następcy Włocha, który będzie mógł osiągnąć podobne sukcesy. Wieści na ten temat przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że szef Realu chce zatrudnić Xabiego Alonso. Hiszpański trener jest jednym z ojców sukcesów Bayeru Leverkusen w poprzedniej kampanii. Aptekarze pod wodzą Hiszpana wygrali mistrzostwo Bundesligi i triumfowali w Pucharze Niemiec. Florentino Perez jednocześni chciałby, aby Xabi Alonso w przyszłości zastąpił Ancelottiego w roli szkoleniowca Los Blancos.

Za powrotem Hiszpana do klubu z La Liga może przemawiać to, że w trakcie kariery piłkarskiej Xabi Alonso nie ukrywał swojego przywiązania i lojalności wobec Realu. Obecna umowa aktualnego szkoleniowca madryckiej ekipy obowiązuje do 2026 roku. W każdym razie władze Królewskich już zaczęły działania, aby ściągnąć do klubu Xabiego Alonso, mimo że jego umowa z Bayerem ma też obowiązywać w sezonie 2025/2026. Tym samym przed sternikami hiszpańskiego klubu spotkania i negocjacje, aby doprowadzić do tego, że 42-latek w końcu przejmie stery nad gigantem La Liga.

