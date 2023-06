IMAGO / Alexis Sciard Na zdjęciu: Renato Sanches

Renato Sanches jest na wylocie z Paris Saint-Germain

25-letni Portugalczyk kompletnie nie sprawdził się w Paryżu

Pomocnik może liczyć na propozycje m.in. z Turcji

Renato Sanches obierze sensacyjny kierunek? Turcy są zainteresowani Portugalczykiem

Kiedy Renato Sanches w 2016 roku za 35 milionów euro przechodził z Benfiki Lizbona do Bayernu Monachium, to wydawało się, że zrobi wielką karierę. Bardzo utalentowany wówczas nastolatek dobrze zaprezentował się na Mistrzostwach Europy, które wygrała reprezentacja Portugalii.

Środkowy pomocnik nie sprawdził się jednak w stolicy Bawarii, zawiódł także na wypożyczeniu w Swansea City, a odbił się dopiero po przeprowadzce do LOSC Lille. Jego dobre występy we Francji zaowocowały transferem do Paris Saint-Germain, gdzie nie spełnił oczekiwań.

Nękany przez kontuzje 25-latek strzelił tylko 2 bramki w 27 rozegranych spotkaniach. PSG jest gotowe rozstać się z Portugalczykiem, a jego sytuację bacznie obserwują dwa kluby z Turcji – Galatasaray Stambuł oraz Fenerbahce Stambuł – dowiedziała się turecka gazeta “Fanatik”.