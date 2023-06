Wydawało się, że oficjalne ogłoszenie transferu Declana Rice'a do Arsenalu, jest już tylko kwestią godzin. Jednak jak informuje The Sun, transakcja zostanie odłożona w czasie.

Źródło: The Sun

Declan Rice jest bardzo bliski przenosin do Arsenalu

Kluby dogadują ostatnie szczegóły transakcji

Doszło jednak do pewnego nieporozumienia

West Ham negocjuje z Arsenalem ws. Declana Rice’a

Wiele wskazuje na to, że Declan Rice zamieni West Ham na Arsenal. Media zgodnie informowały, że transakcja jest już na etapie finalizacji. Jednak w ostatnim czasie pojawiło się pewne nieporozumienie między klubami.

Kanonierzy złożyli ofertę opiewającą na 100 milionów funtów plus 5 milionów funtów dodatków. Ta propozycja została zaakceptowana, ale istnieje niezgodność w terminie zapłaty. West Ham chciałby, żeby Arsenal przelał pieniądze do końca 2025 roku. Natomiast klub z Emirates Stadium liczy na rozłożenie transakcji na 5 lat. W ten sposób rozmowy utkwiły w martwym punkcie, ale według The Sun ryzyko niepowodzenia jest naprawdę niewielkie.