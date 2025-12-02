Real zdecydował ws. transferu Marca Guehiego. Przełom

Real Madryt zdecydował, że transfer Marca Guehiego nie jest priorytetem dla klubu. Informacje w tej sprawie przekazał Mario Cortegana z "The Athletic". Obrońca Crystal Palace jest na radarze gigantów.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Marc Guehi nie jest priorytetem dla Realu Madryt

Real Madryt z pewnością nie może być w stu procentach zadowolony z tego sezonu. Do tej pory co prawda dość dobrze radzą sobie oni w rozgrywkach Ligi Mistrzów oraz La Liga, ale jeśli chodzi o styl, to na tym polu nadal pozostaje wiele do życzenia. Trudno więc jednoznacznie stwierdzić, czy kadencja Xabiego Alonso przyniosła oczekiwane efekty.

Niemniej z pewnością kolejne okienka transferowe jeszcze bardziej wzmocnią kadrę Królewskich, którzy i tak dysponują już potężnymi graczami w ataku. Problem pojawia się jednak w defensywie i stąd od jakiegoś czasu mówi się o możliwości sprowadzenia nowego obrońcy. W tym kontekście przede wszystkim padało nazwisko Marca Guehiego, ale teraz informacje w tej sprawie przekazał Mario Cortegana z „The Athletic”. Mianowicie chodzi o fakt, że Marc Guehi nie jest transferowym priorytetem dla Realu Madryt.

Marc Guehi w tym sezonie rozegrał do tej pory w sumie 21 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował trzy asysty. Łącznie na boiskach Premier League 25-latek wystąpił 144 razy. Na jego koncie są także występy dla reprezentacji Anglii w liczbie 26. Serwis „Transfermarkt” wycenia defensora na 50 milionów euro. Jego aktualna umowa z Crystal Palace wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

