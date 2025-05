Real zdecydował ws. Nico Williamsa. Rodrygo dostał sygnał

Nico Williams nie trafi do Realu Madryt. Jak podaje portal E-Noticies to dobra wiadomość dla Rodrygo, który ma zamiar zostać na Santiago Bernabeu.

Rodrygo chce zostać w Realu

W ostatnich tygodniach pojawiały się doniesienia łączące Nico Williamsa z Realem Madryt, jednak Królewscy nie mają zamiaru go pozyskiwać. To ważna wiadomość dla gwiazdy Los Blancos, Rodrygo. Brazylijski skrzydłowy nie był pewny swojej przyszłości, szczególnie po niezbyt udanym sezonie w jego wykonaniu.

Wygląda na to, że Florentino Perez nie planuje transferu skrzydłowego Athletic Bilbao, a Rodrygo może poczuć się nieco pewniej. W minionym sezonie zdobył 13 bramek i zanotował 10 asyst w 50 spotkaniach.

To wynik daleki od oczekiwań wobec zawodnika, który odgrywa kluczową rolę w ofensywie Realu. W związku z tym w mediach pojawiały się spekulacje o możliwym odejściu 24-latka, który wzbudził zainteresowanie gigantów Premier League.

Jednak Rodrygo nie chce odchodzić mimo swojej słabszej formy. Brazylijczyk liczy na to, że pod wodzą nowego trenera Xabiego Alonso, który także nie chce go tracić, będzie mógł pokazać pełnię swoich możliwości. Hiszpański szkoleniowiec podkreślił, że to fantastyczny piłkarz i Real będzie go potrzebował w najbliższym sezonie.

