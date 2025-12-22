Real powinien sprzedać Viniciusa. Kibice dali jasną odpowiedź

Real Madryt musi zdecydować, co dalej z Viniciusem. Kibice Królewskich w głosowaniu przeprowadzonym przez dziennik "Marca", domagają się jego sprzedaży. Chce tego aż 86 proc. respondentów.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

86 procent kibiców Realu chce sprzedaży Viniciusa

Real Madryt w tym sezonie ma swoje problemy. Nie bez powodu mówi się przecież sporo o potencjalnej zmianie trenera. W ostatnim czasie Królewscy przeszukują rynek i kontaktują się z kilkoma trenerami z najwyższej światowej półki. To wszystko z powodu słabej gry w obecnych rozgrywkach, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, jak wielkie możliwości personalne ma Xabi Alonso i jego sztab.

Niemniej słaba gra i niesatysfakcjonujące wyniki to nie wszystko. Poza tym dochodzą także kwestie związane z sytuacją wewnątrz drużyny, a w ostatnim czasie głośno było o rosnącej frustracji ze strony Vinicius. Brazylijczyk przede wszystkim nie jest zadowolony ze swojej sytuacji, a negocjacje kontraktowe pomiędzy nim, a klubem, zatrzymały się. Królewscy będą więc musieli wkrótce zdecydować się być może na sprzedać, a przynajmniej tego oczekuje zdecydowana większość fanów. Według badania przeprowadzonego przez dziennik „Marca”, 86 procent kibiców Realu Madryt chce, aby klub sprzedać Viniciusa Juniora.

Vinicius Junior w tym sezonie rozegrał w sumie 24 mecze, w których zdobył pięć goli oraz zanotował osiem asyst. 25-letni reprezentant Brazylii wyceniany jest obecnie przez serwis „Transfermarkt” na 150 milionów euro. Jego umowa z Los Blancos wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

Zobacz także: Real Madryt szykuje bombę transferową. Chce gwiazdora Bayernu