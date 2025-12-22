Real powinien sprzedać Viniciusa. Kibice dali jasną odpowiedź

15:34, 22. grudnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  MARCA

Real Madryt musi zdecydować, co dalej z Viniciusem. Kibice Królewskich w głosowaniu przeprowadzonym przez dziennik "Marca", domagają się jego sprzedaży. Chce tego aż 86 proc. respondentów.

Vinicius Junior
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

86 procent kibiców Realu chce sprzedaży Viniciusa

Real Madryt w tym sezonie ma swoje problemy. Nie bez powodu mówi się przecież sporo o potencjalnej zmianie trenera. W ostatnim czasie Królewscy przeszukują rynek i kontaktują się z kilkoma trenerami z najwyższej światowej półki. To wszystko z powodu słabej gry w obecnych rozgrywkach, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, jak wielkie możliwości personalne ma Xabi Alonso i jego sztab.

Niemniej słaba gra i niesatysfakcjonujące wyniki to nie wszystko. Poza tym dochodzą także kwestie związane z sytuacją wewnątrz drużyny, a w ostatnim czasie głośno było o rosnącej frustracji ze strony Vinicius. Brazylijczyk przede wszystkim nie jest zadowolony ze swojej sytuacji, a negocjacje kontraktowe pomiędzy nim, a klubem, zatrzymały się. Królewscy będą więc musieli wkrótce zdecydować się być może na sprzedać, a przynajmniej tego oczekuje zdecydowana większość fanów. Według badania przeprowadzonego przez dziennik „Marca”, 86 procent kibiców Realu Madryt chce, aby klub sprzedać Viniciusa Juniora.

POLECAMY TAKŻE

Vinicius Jr
Vinicius Jr już zdecydował. Real ma teraz problem
Luis Enrique
PSG chce gwiazdę Realu! Na transfer musi jednak poczekać
Xabi Alonso
Real Madryt szykuje bombę transferową. Chce gwiazdora Bayernu

Vinicius Junior w tym sezonie rozegrał w sumie 24 mecze, w których zdobył pięć goli oraz zanotował osiem asyst. 25-letni reprezentant Brazylii wyceniany jest obecnie przez serwis „Transfermarkt” na 150 milionów euro. Jego umowa z Los Blancos wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

Zobacz także: Real Madryt szykuje bombę transferową. Chce gwiazdora Bayernu