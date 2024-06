Real zainteresowany mistrzem świata. Otrzymał zapytanie

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Cristian Romero i Lautaro Martinez

Real szuka wzmocnień w Premier League

Mistrz świata zamieni Premier League na La Liga? Zgodnie z informacjami z ESPN Argentina taki transfer nie jest wykluczony. Real Madryt wyraził zainteresowanie Cristianem Romero z Tottenhamu. 31-krotny reprezentant Albicelestes jest wyceniany przez portal Transfermarkt ma 60 milionów euro.

Romero ma za sobą stosunkowo udany sezon w barwach Spurs. Londyńczycy zakończyli zmagania w lidze na 5. miejscu, a 26-latek zapisał na swoim koncie pięć bramek. Jednak w 33 spotkaniach sędziowie siedem razy karali go żółtymi kartkami, a raz środkowy obrońca musiał przedwcześnie opuścić boisko.

Kontrakt mistrza świata z Kataru obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a więc jeszcze przez trzy sezony. To oznacza, że jeżeli Real faktycznie myśli o takim transferze, będzie musiał zapłacić kwotę przekraczającą wspomnianą wyżej wyceny. Romero w lecie 2022 roku został przez Tottenham definitywnie wykupiony z Atalanty za 52 miliony euro.

Czy Romero faktycznie ma szansę na przeprowadzkę do Madrytu? Szczególną uwagę należy zwrócić na źródło pogłoski o transferze do Realu. ESPN Argentina to media z ojczyzny defensora, co może sugerować, że agenci piłkarza właśnie “podbijają stawkę”.

Zobacz także: Prezentacja Mbappe tuż po Euro 2024. Znamy dzień