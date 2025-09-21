Real Madryt szykuje hit transferowy! Celem gwiazda Liverpoolu

Real Madryt planuje przeprowadzić hit transferowy. Na celowniku Królewskich znalazł się Ryan Gravenberch z Liverpoolu. Xabi Alonso dał zgodę na transfer Holendra - przekazuje "Fichajes".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Ryan Gravenberch wzmocni Real Madryt?

Real Madryt zalicza udane wejście w sezon. Podopieczni Xabiego Alonso idą jak burza, wygrywając wszystkie swoje dotychczasowe mecze. W ostatnim spotkaniu Królewscy okazali się lepsi od Espanyolu Barcelona. Bohaterami rywalizacji zostali Kylian Mbappe oraz Eder Militao. Florentino Perez i spółka natomiast już rozglądają się za kolejnymi wzmocnieniami.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Realu Madryt przekazuje serwis „Fichajes”. Otóż wicemistrzowie Hiszpanii planują przeprowadzić hitową transakcję. Prosto z Premier League. W kręgu zainteresowań Królewskich znalazł się Ryan Gravenberch z Liverpoolu. Holender zalicza fantastyczne miesiące i nieprzypadkowo trafił na radar Los Blancos.

Wspomniane źródło zaznacza, że Real Madryt jest gotowy pozyskać Ryana Gravenbercha. Florentino Perez oraz Xabi Alonso są zgodni, że przyjście Holendra byłoby olbrzymim wzmocnieniem. Liverpool z pewnością jednak tak łatwo nie rozstanie się ze swoją gwiazdą. Czas pokaże, czy finalnie pomocnik przeprowadzi się na Estadio Santiago Bernaberu.

Ryan Gravenberch imponuje bardzo wysoką formą od początku sezonu. Reprezentant Holandii ma na koncie pięć występów w koszulce Liverpoolu. W tym czasie udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia pomocnika na 75 milionów euro.