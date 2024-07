Real pobije rekord transferowy? Gwiazda za 150 milionów euro

Real Madryt może pobić rekord transferowy w 2025 roku. Jak informuje serwis AS, Bayer Leverkusen żąda za Floriana Wirtza aż 150 milionów euro.

Źródło: AS

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Bayer żąda 150 milionów euro za Wirtza. Real musi pobić rekord

Real Madryt od sezonu 2024/2025 będzie musiał sobie radzić bez Toniego Kroosa, który zakończył karierę sportową. Wieloletni lider środka pola pozostawił po sobie ogromną wyrwę, która bez wątpienia wpłynie na drużynę Królewskich.

W związku z odejściem Kroosa w mediach wybuchła gorąca dyskusja na temat potencjalnego następcy. Aktualnie dziennikarze zgodnie utrzymują narrację, że Los Blancos w 2025 roku ruszą po Floriana Wirtza. Młody reprezentant Niemiec zachwycił pod wodzą Xabiego Alonso i ma wszystkie potrzebne cechy, aby w przyszłości zasilić tak wielki klub jak Real Madryt.

Florentino Perez nie chce forsować transferu Wirtza już tego lata. Doświadczony prezes Realu wie, że za rok będzie mógł sprowadzić gracza na korzystniejszych warunkach, ponieważ pozostanie mu tylko dwa lata do końca kontraktu. Mimo tego Bayer Leverkusen ma poważne żądania, które mogą wymusić na Królewskich pobicie rekordu transferowego.

Jak informuje serwis AS, Aptekarze chcą zarobić na odejściu Floriana Wirtza aż 150 milionów euro. Dla niemieckiego klubu byłaby to rekordowa sprzedaż, a dla Realu najdroższy zakup w historii. Do tej pory Los Blancos najwięcej wydali na Edena Hazarda, który kosztował zawrotne 120 milionów euro.

