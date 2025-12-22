Real myśli o sprzedaży Viniciusa. Brazylijczyk może liczyć na dwie oferty

08:58, 22. grudnia 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Football Insider

Real Madryt coraz poważniej myśli o sprzedaży Viniciusa Juniora. Jak poinformował Football Insider, transferem Brazylijczyka interesują się dwaj giganci Premier League.

Vinicius Junior
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius może odejść do Premier League

Przyszłość Viniciusa Juniora w Realu Madryt stanęła pod dużym znakiem zapytania. Rozmowy kontraktowe między klubem a piłkarzem utknęły w martwym punkcie. Ponadto postawą sportową Brazylijczyka coraz bardziej zmęczeni są kibice, którzy wygwizdali go pzy okazji meczu z Sevillą.

Obecna umowa Viniciusa obowiązuje do 2027 roku. Źródła bliskie sprawie twierdzą, że 25-latek poinformował już klub, że przedłuży ją tylko na własnych warunkach. W takiej sytuacji Real może dojść do wniosku, że lepszym rozwiązaniem będzie sprzedaż piłkarza latem 2026 roku, zamiast ryzykować jego odejście za darmo rok później.

Sytuację natychmiast zaczęły monitorować czołowe kluby z Premier League. Football Insider podaje, że największe szanse na pozyskanie Viniciusa mają obecnie Manchester City oraz Chelsea. Oba kluby dysponują odpowiednimi środkami finansowymi i są w stanie spełnić zarówno oczekiwania Realu, jak i samego zawodnika. W przeszłości z Brazylijczykiem łączono także Liverpool i Manchester United, jednak to właśnie Obywatele i The Blues mają być na „pole position”.

Ewentualny transfer nie należałby do tanich. Mimo że w momencie sprzedaży Vinicius miałby już tylko rok kontraktu, Real Madryt oczekiwałby kwoty rzędu 80 milionów funtów. Jednak wciąż nie jest to suma, która odstraszy angielskich potentatów.

