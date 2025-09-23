Real Madryt obserwuje piłkarza Liverpoolu. Nowe informacje

Real Madryt wykazuje zainteresowanie Alexisem Mac Allisterem z Liverpoolu. Królewscy jednak nie oczekują transferu Argentyńczyka w przyszłym roku. Hiszpanie mają inne priorytety - donosi "TEAMtalk".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt nie nastawia się na transfer Alexisa Mac Allistera

Real Madryt ma za sobą niezwykle aktywne letnie okienko transferowe. Florentino Perez wykonał kawał ciężkiej pracy, aby odpowiednio wzmocnić Królewskich. Wzmocnienia poszły w parze z wynikami, ponieważ podopieczni Xabiego Alonso wygrali wszystkie swoje dotychczasowe spotkania. Władze z Estadio Santiago Bernabeu natomiast rozważają kolejne ruchy na rynku.

Ostatnio pojawiła się w mediach bardzo ciekawa informacja z obozu Realu Madryt. Otóż wicemistrzowie Hiszpanii zaczęli wykazywać zainteresowanie Alexisem Mac Allisterem. Najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje „TEAMtalk”. Otóż Królewscy faktycznie obserwują gwiazdę Liverpoolu, ale do transferu może w ogóle nie dojść.

Wspomniane źródło zaznacza, że Real Madryt nie traktuje bardzo poważnie możliwości sprowadzenia Alexisa Mac Allistera. Królewscy mają bowiem inne priorytety. Argentyńczyk zatem ma małe szanse, aby w przyszłym roku zamienić Anfield Road na Estadio Santiago Bernabeu. Czas pokaże, na których piłkarzach skupią swoją uwagę Królewscy.

Alexis Mac Allister reprezentuje barwy Liverpoolu od 2023 roku. Dotychczas mistrz świata rozegrał 101 spotkań w koszulce The Reds. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 14 trafień, a także tyle samo asyst.