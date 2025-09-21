Real Madryt chce gwiazdę Liverpoolu. W grze nawet 120 mln euro

Real Madryt zamierza pozyskać Alexisa Mac Allistera z Liverpoolu w 2026 roku - informuje TEAMtalk. Argentyńczyk zachwyca formą w Premier League.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alexis Mac Allister na celowniku Realu Madryt

Real Madryt jest poważnie zainteresowany pozyskaniem argentyńskiego pomocnika Alexisa Mac Allistera z Liverpoolu i może spróbować sfinalizować transfer latem 2026 roku – donosi Dean Jones z serwisu „TEAMtalk”. 26-latek dołączył do The Reds w 2023 roku za 42 ml euro po udanych występach w Brighton & Hove Albion. Środkowy pomocnik jest obecnie kluczowym ogniwem zespołu i jednym z najlepszych zawodników na swojej pozycji w Premier League.

Najnowsze doniesienia sugerują, że hiszpański gigant rozważa transfer na kwotę około 120 milionów euro. Arne Slot na ten moment nie skomentował przyszłości swojego gracza. Klub z Anfield z pewnością będzie chciał zatrzymać Mac Allistera, biorąc pod uwagę jego znaczenie na środku pola. Jednocześnie media sugerują, że sam zawodnik nie wyklucza przeprowadzki do Hiszpanii, co mogłoby wpłynąć na decyzję władz mistrzów Anglii.

Real Madryt poszukuje zawodnika, który wzmocni środkową strefą boiska i pozwoli lepiej dyktować tempo gry. Mac Allister idealnie wpisuje się w wymagania Xabiego Alonso, a hiszpański klub posiada środki, by sprowadzić Argentyńczyka już w letnim oknie transferowym.

Transfer Argentyńczyka do Los Blancos byłby jednym z najbardziej spektakularnych ruchów na rynku. Mac Allister jest związany umową z The Reds do czerwca 2028 roku. W bieżącym sezonie pomocnik rozegrał sześć spotkań na wszystkich frontach.