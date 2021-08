Z transferem Kyliana Mbappe do Realu Madryt jest coraz więcej niejasności. Hiszpańskie oraz francuskie media prześcigają się informacjami na ten temat, ale w końcu padł pewien konkret. Królewscy złożyli ostateczną ofertę za usługi 22-latka i czekają na odpowiedź paryżan tylko do poniedziałku.

Real Madryt złożył ostateczną ofertę za Kyliana Mbappe

Królewscy nie zamierzają czekać na odpowiedź PSG w nieskończoność

Paryżanie mają czas na decyzję do poniedziałku

Real Madryt naciska na transfer Mbappe

Z wieści przekazanych przez hiszpańskich dziennikarzy z El Chiringuito wynika, że w czwartek do siedziby Paris Saint-Germain wpłynęła ostateczna oferta za Kyliana Mbappe.

🚨¡EXCLUSIVA MUNDIAL @elchiringuitotv!🚨



El R. MADRID da de PLAZO al PSG hasta el LUNES a las 6 de la TARDE para CONTESTAR a la última OFERTA de 170 millones de euros + 10.



¡Tenemos PROGRAMÓN ESPECIAL a las 12 de la noche en @elchiringuitotv con @jpedrerol! pic.twitter.com/shRou9AqdS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 28, 2021

Real Madryt jest skłonny przelać na klubowe konto paryżan 170 mln euro oraz kolejne 10 mln w bonusach. Królewscy nie będą już więcej słać zapytań w tej sprawie, stąd też jest to ostateczna propozycja tuż przed zamknięciem letniego okna transferowego. Co więcej, wicemistrz Hiszpanii czeka na odpowiedź PSG do końca poniedziałku. W przypadku, kiedy Florentino Perez nie uzyska odpowiedzi, Mbappe trafi do Madrytu za darmo w przyszłym roku.

PSG nie ma zamiaru sprzedawać utalentowanego Francuza

To prawda, że aktualna umowa Kyliana Mbappe wygasa wraz z końcem czerwca 2022 r. We francuskich mediach pojawiają się informacje, mówiące o chęci spróbowania nowych wyzwań przez 22-latka. Otoczenie zawodnika jakiś czas temu wysłało jasny komunikat władzom Paris Saint-Germain. Wschodząca gwiazda europejskich boisk nie przedłuży kontraktu i jest to ostatni moment, aby uzyskać za gracza olbrzymie pieniądze.

Nasser Al-Khelaifi jednak twardo trzyma się swojego zdania. Prezes nie zamierza sprzedawać Mbappe. Do drużyny dołączyło wielu klasowych zawodników, w tym Lionel Messi, przez co głównym celem paryżan jest wygranie Ligi Mistrzów. Właśnie w tym miałby pomóc utalentowany Francuz. Istnieje zatem ryzyko, że fani Los Blancos na Kyliana Mbappe będą musieli jeszcze trochę poczekać.

