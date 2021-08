Wielu z nas czeka na ostatnie ruchy na rynku transferowym. Wciąż ważą się losy przyszłości Cristiano Ronaldo oraz Kyliana Mbappe. Oprócz tego, od dłuższego czasu zastanawiamy się również, kiedy Lionel Messi zadebiutuje w Paris Saint-Germain. Odpowiedź na to pytanie znalazły francuskie media, które podały wszystkie możliwe szczegóły w tej kwestii.

Lionel Messi przygotowuje się do debiutu w Ligue 1

Argentyńczyk regularnie trenuje od czasu dołączenia do PSG

Francuskie media przekazały, kiedy nowy nabytek paryżan zadebiutuje w lidze

Świat wyczekuje debiutu Messiego

Lionel Messi w błyskawicznym tempie rozpoczął treningi z resztą zespołu Paris Saint-Germain. Jedynie pierwszego dnia w nowym otoczeniu, Argentyńczyk pracował indywidualnie. Sztab stwierdził jednak, że nie ma większego sensu, aby 34-latek samotnie biegał po murawie, więc zadecydowano dać mu zielone światło na przyłączenie się do nowych kolegów z drużyny.

Za nami już trzy kolejki Ligue 1. W każdej z nich PSG zgarnęło komplet punktów, co zapewniło ekipie Pochettino pozycję na fotelu lidera. Niespodziewanie już teraz z klubu zamierza odejść Kylian Mbappe, który do tej pory mógł liczyć na miejsce w wyjściowym składzie od początku sezonu 2021/22. Francuz udowodnił, że nadal znajduje się w doskonałej formie, czym potwierdził to notując dwie asysty oraz strzelając gola. Wszystko wskazuje jednak na przenosiny młodego talentu do Madrytu, co otwiera furtkę dla debiutu Lionela Messiego.

Możemy być pewni, że w niedzielnym starciu Reims z PSG nie zobaczymy właśnie Mbappe. Kiedy otoczenie 22-latka będzie dopinało ostatnie szczegóły kontraktu z Realem Madryt, istnieje spora szansa, że w końcu na boisko wbiegnie Messi.

RMC Sport jest tego samego zdania. Według mediów z nad Sekwany, Argentyńczyk dostanie około półgodziny czasu podczas rywalizacji z Remis. Natomiast dzień po meczu, Messi uda się na zgrupowanie reprezentacji, gdzie pomoże drużynie narodowej w kwalifikacjach do mistrzostw Świata.

