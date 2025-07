Real Madryt zdecydował ws. Rodriego! Manchester City już wie

Real Madryt nie jest zainteresowany pozyskaniem Rodriego z Manchesteru City. Pomimo plotek Królewscy nie pracują na tym ruchem, o czym donosi Mario Cortegana z "The Athletic".

Xabi Alonso

Real nie chce transferu Rodriego

Real Madryt tego lata przeprowadził kilka bardzo ciekawych ruchów transferowych. Zespół Xabiego Alonso przede wszystkim sprowadził do swojej szatni Trenta Alexandra-Arnolda, który zasilił klub po odejściu z Arsenalu. Poza tym nowym piłkarzem Królewskich został także Dean Huijsen.

W ostatnim czasie sporo mówiło się jednak na temat kolejnych ruchów planowanych przez zespół Los Blancos. Jednym z nich miało być pozyskanie Rodriego. Środkowy pomocnik Manchesteru City to jeden z najlepszych graczy w Europie oraz na świecie na swojej pozycji i idealnie wpasowałby się do drużyny Alonso. Spekulowano nawet o wielkiej wymianie, do której mogłoby dojść. Teraz jednak wiadomo, że Real Madryt nie pracuje na pozyskaniem Rodriego, o czym poinformował Mario Cortegana z „The Athletic”.

Rodri w minionym sezonie rozegrał dla Manchesteru City w sumie tylko osiem spotkań, bowiem przez długi czas mierzył się z kontuzją. Wrócił już jednak do gry i na Klubowych Mistrzostwach Świata wystąpił czterokrotnie i zanotował jedną asystę. Łącznie dla ekipy Obywateli 29-letni Hiszpan wybiegał na murawę 265 razy i w tym czasie zdobył 26 goli oraz zanotował 32 asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia zdobywcę Złotej Piłki na 110 milionów euro.

