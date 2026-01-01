Real Madryt ustalił strategię transferową na 2026 rok. Nie będzie starał się o sprowadzenie nowych gwiazd, a zamiast tego postawi na młode talenty - informuje "AS".

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real wierzy w tę strategię. Ma przynieść sukces

Real Madryt nie zamierza zbyt intensywnie działać przy okazji zimowego okienka i skupia się przede wszystkim na transferach po sezonie. Xabi Alonso dostrzega, że kadra wciąż nie jest kompletna i ma braki, które na dłuższą metę mogą przeszkodzić w walce o najwyższe cele. Klub przyjął strategię, którą będzie się kierował podczas 2026 roku.

W składzie Królewskich nie brakuje gwiazd światowego formatu, choć dla wielu powinno nastąpić poważne odświeżenie. Niewykluczone, że Santiago Bernabeu wkrótce opuszczą tacy piłkarze, jak Vinicius Junior, Rodrygo, Federico Valverde, David Alaba czy Antonio Rudiger. W kontekście ich następców, hiszpański gigant nie planuje sprowadzać graczy z najwyższej półki, a zamiast tego postawić na młode talenty.

Ta strategia była już stosowana w przeszłości, kiedy to Real sięgał po nieoszlifowanych piłkarzy, którzy rozwijali się dopiero w stolicy Hiszpanii. Oczywiście decydował się także na hitowe ruchy, w tym choćby ten związany z pozyskaniem Kyliana Mbappe. „AS” uważa, że teraz klub skupi się wyłącznie na utalentowanych graczach, którzy będą stanowić o sile zespołu przez wiele lat. To pozwoli Królewskim na ponowną dominację w Europie i powrót na szczyt, a także ugruntowanie swojej pozycji na dłużej.