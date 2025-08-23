Alonso wciąż czeka na ten transfer. Real nie jest przekonany

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alonso chce transferu. Real nie widzi odpowiedniego kandydata

Real Madryt tego lata skupił się na przebudowie defensywy. Sprowadził do tej formacji trzech nowych piłkarzy – Trenta Alexandra-Arnolda, Deana Huijsena oraz Alvaro Carrerasa. Mówi się jeszcze o kandydaturze Ibrahimy Konate, ale to raczej opcja na przyszły rok, kiedy wygaśnie jego umowa z Liverpoolem. Oprócz tego, na Santiago Bernabeu dotarł również Franco Mastantuono, który wzmocnił ofensywę.

Wydaje się, że Królewscy nie przewidują już kolejnych ruchów w tym okienku, choć może to zmienić potencjalne odejście Rodrygo. W każdym razie, Xabi Alonso nie jest w pewni zadowolony z potencjału swojej kadry. Uważa, że poważnym błędem jest brak transferu rozgrywającego, który docelowo wejdzie w buty Toniego Kroosa. Niemiec opuścił klub rok temu, co miało wpływ na nieudany poprzedni sezon.

Real nie podziela wizji szkoleniowca. Rozglądał się na rynku w kontekście wzmocnienia drugiej linii, ale nie znalazł odpowiedniego kandydata. Media łączyły z transferem do Królewskich takich piłkarzy, jak Angelo Stillera, Enzo Fernandeza czy Alexisa Mac Allistera. Pierwszym wyborem Alonso był za to Martin Zubimendi, ale ten zasilił Arsenal.

Klub liczy, że Alonso poradzi sobie z piłkarzami, których ma już w drużynie. Rolę prawdziwego rozgrywającego może przejąć Arda Guler. Niewykluczone, że trener postawi również na Daniego Ceballosa, któremu najbliżej charakterystyką do wspomnianego Kroosa.