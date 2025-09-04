Real Madryt wycenił swoją gwiazdę. Gigantyczne oczekiwania

09:08, 4. września 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

Real Madryt zatrzymał Rodrygo, mimo dużego zainteresowania. Jak ujawnił Fabrizio Romano, Królewscy oczekiwali za Brazylijczyka aż 120 milionów euro.

Rodrygo wciąż w Realu. Klub żądał 120 mln euro

Latem wielu piłkarzy Realu Madryt było łączonych z możliwym odejściem z Santiago Bernabeu, a w tym gronie znalazł się także Rodrygo. Po imponujących występach Ardy Gulera oraz pozyskaniu Franco Mastantuono z River Plate, pojawiły się spekulacje, że Brazylijczyk może stracić miejsce w wyjściowym składzie Los Blancos.

Przyszłość 24-letniego skrzydłowego była szeroko komentowana, a kilka klubów Premier League próbowało skusić Brazylijczyka atrakcyjnymi warunkami. Jednym z potencjalnych nabywców był Manchester City, który chciał wzmocnić ofensywę.

Jak przekazał Fabrizio Romano, zainteresowanie Rodrygo ze strony angielskiego giganta nigdy nie przerodziło się w oficjalną ofertę. Klub z Etihad Stadium rozważał jego zakup jedynie podczas wewnętrznych rozmów, ale nigdy nie wysunął konkretnej propozycji.

Z kolei Królewscy nie zamierzali sprzedawać swojego gracza po niższej cenie. Oczekiwali za Rodrygo około 120 milionów euro, co skutecznie odstraszyło potencjalnych nabywców. Sam zawodnik również nie planował opuszczenia Santiago Bernabeu. W pełni zamierza walczyć o miejsce w pierwszym składzie. Do tej pory rozegrał zaledwie 81 minut w sezonie, ale ufa Xabiemu Alonso i liczy na poprawę swojej sytuacji.

Rodrygo będzie miał okazję powalczyć o więcej szans po powrocie drużyny z przerwy na mecze reprezentacyjne. Kolejny występ Los Blancos odbędzie się 13 września przeciwko Realowi Sociedad w ramach 4. kolejki La Liga.

