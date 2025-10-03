Real Madryt wybrał nową gwiazdę. Muszą sprzedać Rodrygo

Real Madryt jest przygotowany na to, aby sprzedać Rodrygo. Z informacji Fichajes wynika, że Brazylijczyk ma zrobić miejsce innej gwieździe. Jego następcą ma zostać Michael Olise.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo na wylocie! Real Madryt poluje na Michaela Olise

Real Madryt w przyszłym roku będzie skupiał się na transferach zawodników ofensywnych. Xabi Alonso ma na oku jednego konkretnego kandydata, który imponuje formą. Szkoleniowiec uważa, że profilem idealnie wpisuje się w taktykę, którą wprowadza w drużynie. Ponadto ma być doskonałym uzupełnieniem dla duetu Kylian Mbappe – Vinicius Junior.

Z informacji portalu Fichajes wynika, że Alonso namawia Pereza na transfer Michaela Olise. Francuz latem ubiegłego roku trafił do Bayernu Monachium, gdzie szybko stał się nie tylko gwiazdą klubu, ale również Bundesligi. W 64 meczach zdobył 25 goli i zaliczył 29 asyst.

Pozyskanie 23-letniego skrzydłowego nie będzie proste. Bayern Monachium nie zamierza rozważać ofert poniżej 100 milionów euro. Ponadto piłkarzem zainteresowany jest Liverpool, który widzi w nim następcę Mohameda Salaha. Niemniej jednak Real Madryt jest gotowy zrobić wszystko, aby reprezentant Francji trafił na Santiago Bernabeu. W grę wchodzi nawet sprzedaż jednego z obecnych zawodników.

Tym, który odejdzie ma być Rodrygo. Brazylijczyk był przymierzany do odejścia z klubu podczas letniego okna transferowego. Jego usługami zainteresowane były kluby z Premier League w tym m.in. Arsenal czy Tottenham. Po zatrudnieniu Xabiego Alonso piłkarz stracił na znaczeniu, czego dowodem jest fakt, że tylko w jednym z pięciu meczów rozpoczynał grę w wyjściowej jedenastce.