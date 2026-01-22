Real Madryt wie, co chce zrobić. Przełom w sprawie Viniciusa

Real Madryt nie wyobraża sobie przyszłości bez Viniciusa Juniora. Obie strony mają dojść do porozumienia w najbliższym czasie w sprawie nowego kontraktu - donosi Cadena SER. Ostatnia oferta przedłużenia kontraktu o wartości 20 mln euro rocznie została odrzucona.

PressFocus Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior i Real Madryt chcą kontynuować współpracę

Vinicius Junior cały czas nie wie, czy po sezonie zostanie w Realu Madryt. Kontrakt z klubem ma ważny do czerwca 2027 roku, ale pojawiają się plotki, że jeśli nie przedłuży umowy, zostanie sprzedany w najbliższym letnim oknie transferowym. Rozmowy w sprawie nowej umowy z Królewskimi trwają od miesięcy, ale każda ze stron chce postawić na swoim, przez co porozumienie nie zostało osiągnięte.

Z informacji Cadena SER dowiadujemy się, że zarząd Los Blancos nie wyobraża sobie przyszłości bez piłkarza. Real Madryt wierzy, że w końcu znajdzie wspólny język z Brazylijczykiem, a kontrakt zostanie podpisany. Po ostatnich wydarzeniach, gdy Vinicius został wygwizdany przez kibiców, klub całkowicie stanął po jego stronie, dając mu do zrozumienia, że w pełni go wspiera.

The Athletic poinformował, że Vinicius również chce zostać w Realu Madryt. Natomiast nie przyjął ostatniej oferty, jaką przedstawił mu klub. Po zdobyciu nagrody FIFA dla piłkarza roku aktywowała się klauzula, która automatycznie podniosła wynagrodzenie do 18 milionów euro netto rocznie. Los Blancos zaproponowali mu pensję o 2 mln euro większą, ale Brazylijczyk ją odrzucił. Agenci piłkarza przedstawili swoje oczekiwania, których z kolei nie przyjął klub.

W tym sezonie Vinicius ma na swoim koncie 7 goli i 12 asyst w 30 meczach we wszystkich rozgrywkach.