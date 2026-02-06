Real Madryt widzi w nim wymarzonego piłkarza. Perez chce wielkiego transferu

Real Madryt obserwuje kilka topowych pomocników, ale wymarzonym piłkarzem ma być Vitinha. Jak podaje TeamTalk zawodnik Paris Saint-Germain będzie priorytetem Florentino Pereza w nadchodzące lato.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Vitinha wymarzonym transferem Realu Madryt

Real Madryt rok po roku w ostatnich latach stracił dwóch kluczowych zawodników. Najpierw karierę zakończył Toni Kroos, a dwanaście miesięcy później z klubem pożegnał się Luka Modrić. Królewscy nie sprowadzili w ich miejsce żadnego piłkarza, co z perspektywy czasu okazało się błędem. Nadchodzące lato ma przynieść zmiany, a Florentino Perez myśli o wielkim transferze.

Pion sportowy Los Blancos obserwuje kilku pomocników klasy światowej. Ich uwagę przykuli tacy gracze jak: Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez czy Martin Zubimendi. TeamTalk powołując się na źródła ESPN, przekazał, że wymarzonym piłkarzem jest ktoś inny.

Za priorytet na lato Real Madryt uważa Vitinhę, czyli gwiazdora Paris Saint-Germain. To nie pierwszy raz, gdy Portugalczyk jest łączony z Królewskimi. Już od jakiegoś czasu regularnie w mediach pojawiają się podobne plotki. W ostatnich dniach sytuacja miała się na tyle wyjaśnić, że Perez jest gotów zapłacić każdą cenę, aby pozyskać rewelacyjnego pomocnika.

Problem w tym, że Vitinha to kluczowy gracz PSG, więc wyciągnięcie go z francuskiego giganta będzie bardzo trudne. Kontrakt z obecnym klubem ma do czerwca 2029 roku, co dodatkowo utrudnia sfinalizowanie transferu. Szanse na to, aby drużyna z Paryża zgodziła się sprzedać Portugalczyka, są więc minimalne.

Vitinha trafił na Parc des Princes latem 2022 roku z Porto za ok. 40 mln euro. Obecnie jego wartość jest prawie trzykrotnie większa. Łącznie rozegrał w PSG 184 spotkania, zdobywając 25 goli i notując 24 asysty.