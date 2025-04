Perez wybrał następcę Viniciusa. Real celuje w absolutną gwiazdę!

Real Madryt stworzył plan na wypadek odejścia Viniciusa Juniora. Florentino Perez chciałby sprowadzić do klubu Erlinga Haalanda - informuje "The Athletic".

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Haaland idealnym następcą Viniciusa

Real Madryt wciąż obawia się ewentualnego odejścia Viniciusa Juniora. Choć rozmowy kontraktowe trwają i są coraz bliżej finalizacji, w każdym momencie Saudyjczycy mogą złożyć ofertę, która będzie nie do odrzucenia. W zeszłym roku gwiazdor poważnie rozważał opuszczenie Santiago Bernabeu, na co ostatecznie się nie zdecydował. Giganci z Arabii Saudyjskiej zapowiedzieli wówczas, że wrócą z jeszcze lepszą propozycją, tak aby ostatecznie skłonić go do zmiany otoczenia.

W Arabii Saudyjskiej sprowadzenie Viniciusa uchodzi za absolutny priorytet. Byłby to hit zarówno sportowy, jak i marketingowy. Królewscy są przekonani, że Brazylijczyk zamierza kontynuować karierę w Hiszpanii, ale przygotowują się na wypadek zmiany decyzji. “The Athletic” ujawnia, kim Florentino Perez chciałby zastąpić gwiazdora.

Marzeniem prezydenta Realu Madryt jest pozyskanie Erlinga Haalanda. Snajper Manchesteru City od lat jest łączony z hiszpańskim gigantem, ale po podpisaniu nowego kontraktu media odpuściły ten temat.

W przypadku sprzedaży Viniciusa, Real miałby na koncie olbrzymie fundusze, które mógłby przeznaczyć właśnie na transfer króla strzelców Premier League.

🚨 If Vinícius decides to leave Madrid, Florentino Perez wants Erling Haaland as a replacement. @MarioCortegana @TheAthleticFC pic.twitter.com/cog0w1JSyI — Madrid Zone (@theMadridZone) April 24, 2025

Transfer Haalanda pozwoliłby Kylianowi Mbappe na stałe przejść na lewą stronę ataku. Tę pozycję zajmuje obecnie Vinicius, w związku z czym Francuz musiał się dostosować do innego stylu gry.