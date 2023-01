Pressfocus Na zdjęciu: Pedro Porro

Tottenham za cel transferowy obrał Pedro Porro. Hiszpanem zainteresował się też Real Madryt. Oba kluby może jednak pogodzić Manchester City.

Pedro Porro jest rozchwytywany przez światowych gigantów

Hiszpan może trafić do Premier League lub La Ligi

Sporting ma szansę na duży zarobek z tytułu ewentualnego transferu defensora

Kolejny gigant zabiega o transfer Pedro Porro

Pedro Porro to piłkarz znany szerzej fanom piłki nożnej. Hiszpan nie gra w jednej z pięciu najmocniejszych lig europejskich, ale reprezentuje występujący w Lidze Mistrzów Sporting. Prawy defensor portugalskiego klubu w bieżącej kampanii rozegrał 24 mecze. Strzelił w nich 3 gole oraz zaliczył aż 11 asyst. Jego statystyki umiejętności od dłuższego czasu przykuwają zainteresowanie gigantów.

Chętny na zakontraktowanie Porro jest Tottenham. Koguty mają problem z obsadzeniem prawej strony obrony, ponieważ w tym sektorze boiska mają zbyt mało jakości. Oczekiwań Antonio Cone nie spełniają Spence, Dohery, czy Emerson. Gracz Sportingu byłby zatem rozwiązaniem kłopotów londyńskiego klubu, który spróbował już sprowadzić Hiszpana. Okazało się to jednak trudne, ponieważ lizbończycy upierają się, że Tottenham ma zapłacić 45 milionów euro klauzuli odstępnego, aby transfer doszedł do skutku.

W Londynie mogą mieć powody do obaw w kontekście angażu Porro. Hiszpana od trzech lat uważnie obserwuje Real Madryt. Królewscy doszli do wniosku, że 23-latek prezentuje na tyle wysoki poziom, że jest on w stanie pomóc drużynie Carlo Ancelottiego. Stąd też Real ma zamiar latem sprowadzić Porro, jeżeli ten wcześniej nie zostanie kupiony przez Tottenham. Kluby te może pogodzić Manchester City. Posiada on prawo odkupu Hiszpana za nieco ponad 20 milionów euro, ponieważ Porro był kiedyś graczem mistrza Anglii.

