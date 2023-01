PressFocus Na zdjęciu: Martin Zubimendi

Jak donoszą hiszpańskie media, Arsenal planował w styczniu kupno Martina Zubimendiego. Kanonierzy byli skłonni zapłacić niemałą klauzulę odstępnego, ale liderowi Premier League odmówił sam piłkarz.

Martin Zubimendi jest jedną z najbardziej rozchwytywanych postaci Realu Sociedad

Niedawno pomocnik przedłużył umowę z klubem. Mimo tego Arsenal chciał zimą zapłacić klauzulę odstępnego, by sprowadzić Hiszpana do siebie

Sam piłkarz odrzucił jednak tę propozycję

Zubimendi pozostaje lojalny Realowi Sociedad

Stacja radiowa Cadena SER dotarła do ciekawych informacji. Ponoć w styczniu Arsenal poważnie rozważał wzmocnienie środka pola zawodnikiem Realu Sociedad – Martinem Zubimendim.

Baskijski pomocnik to jedna z perełek akademii Txuri-urdin. Awansował do pierwszego zespołu w 2020 roku, a teraz jest jedną z najważniejszych postaci drużyny, która pewnie kroczy po miejsce gwarantujące grę w Lidze Mistrzów. Pomocnik niedawno przedłużył umowę ze swoim macierzystym klubem aż do 2027 roku. W jego kontrakcie zawarto jednak klauzulę odstępnego w wysokości 60 milionów euro.

Kanonierzy chcieli nawet pominąć negocjacje z Realem Sociedad i bezpośrednio zapłacić – niemałą przecież – kwotę, byleby doprowadzić do przenosin Zubimendiego. Co ciekawe, odmówił sam piłkarz. Wydaje się, że jego lojalność wobec Txuri-urdin jest niezachwiana. Kilka miesięcy wcześniej media mocno łączyły go z FC Barceloną, na co 23-latek zareagował przedłużeniem umowy. Środkowy pomocnik woli pozostać na Estadio Anoeta. Jego zespół znajduje się w świetnym momencie. Wygrał osiem ostatnich spotkań na wszystkich frontach, w tym pięć meczów w La Lidze. Baskowie zajmują trzecie miejsce w tabeli i mają tyle samo punktów, co drugi Real Madryt. Trzeba jednak dodać, że Królewscy rozegrali o dwa spotkania mniej.

Zubimendi rozegrał w tym sezonie 22 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich bramkę i trzy asysty.

Zobacz też: Arsenal – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (22.01.2023).

Arsenal Manchester United 1.90 3.90 4.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 stycznia 2023 10:29 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin