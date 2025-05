„Real Madryt to wielki klub, a ja chcę dla takich grać”. Znany piłkarz zapowiedział transfer?

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Real Madryt świętujący Superpuchar UEFA

Alejandro Grimaldo chciałby grać dla Realu Madryt

Real Madryt zaplanował szereg wzmocnień na letnie okno. To pokłosie słabego sezonu Królewskich, który zakończył się zdobyciem jedynie Superpucharu UEFA. Pierwszym oficjalnym nabytkiem został Dean Huijsen, a w nadchodzących tygodniach można się spodziewać kolejnych transferów Los Blancos.

Nadrzędnym celem Realu Madryt jest poprawienie defensywy. Na prawej stronie do dyspozycji Xabiego Alonso mają być Dani Carvajal oraz Trent Alexander-Arnold. Natomiast na lewej potrzebne jest nowe nazwisko, które przede wszystkim zapewni regularność. Aktualnie Fran Garcia i Ferland Mendy kompletnie nie spełniają tego warunku.

W związku z tym Real rozpoczął prace nad sprowadzeniem Alvaro Carrerasa z Benfiki. Jednak w mediach pojawiło się jeszcze jedno nazwisko, a mianowicie chodzi o Alejandro Grimaldo z Bayeru Leverkusen. Za sprowadzeniem Hiszpana może przemawiać jego owocna współpraca z Xabim Alonso. Sam piłkarz otwarcie wyraził chęć przenosin na Santiago Bernabeu podczas wywiadu z Radiem COPE.

– Real Madryt to wielki klub, a ja chcę grać w wielkich klubach, to mój cel. Miałem dwa niesamowite lata w Leverkusen, ale każdy zawodnik ma swoje marzenia. Mój klub wie, że moim marzeniem jest wyjazd do Hiszpanii – powiedział Grimaldo.

Pytanie padło o Real Madryt, ale w innym momencie wypowiedzi Grimaldo powiedział także, że do dużych klubów należą również FC Barcelona oraz Atletico Madryt.