Real Madryt przygotowuje się do letniego okna transferowego, które może przynieść rewolucyjne zmiany w składzie. Na celowniku Królewskich znalazł się Bruno Guimaraes z Newcastle United, który swoją grą przyciągnął uwagę gigantów z całej Europy.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Bruno Guimaraes

Bruno Guimaraes na celowniku Realu Madryt

Real Madryt rozpoczął planowanie letniego okna transferowego z ambitnymi celami. Oprócz Kyliana Mbappe, Alphonso Daviesa i nowego środkowego obrońcy, madrycki klub skupia się również na Bruno Guimaraesie, gwieździe Newcastle United, którego forma w Premier League nie umknęła uwadze największych drużyn Europy.

Guimaraes, który dołączył do Srok zimą sezonu 2021/22, zaimponował swoimi występami. W bieżącym sezonie ma na swoim koncie cztery gole i osiem asyst w 44 meczach. Brazylijczyk wyróżnia się nie tylko skutecznością, ale także umiejętnością kreowania gry, co potwierdzają statystyki – średnio 1,6 kluczowego podania na mecz oraz dwa udane dryblingi.

Zawodnik jest obecnie obserwowany nie tylko przez Real Madryt, ale także przez PSG, Arsenal oraz Manchester City. Wszystkie te kluby są gotowe rywalizować o jego podpis już tego lata.

Real Madryt ma dużą konkurencję

Kluczowym elementem kontraktu Guimaraesa z Newcastle jest klauzula wykupu wynosząca 100 milionów funtów (około 116 milionów euro). Dodatkowo, umowa zawiera postanowienie, które może obniżyć jego wynagrodzenie o 20%, jeśli Newcastle nie zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów. Biorąc pod uwagę obecną pozycję Newcastle w tabeli – szóste miejsce z dużą stratą do czołowej czwórki – klauzula ta może skłonić Brazylijczyka do poszukiwania nowego klubu.

Real Madryt kontynuuje poszukiwania wzmocnień, a Bruno Guimaraes wydaje się być idealnym kandydatem, który mógłby znacząco wzmocnić środek pola madryckiego giganta. Jego ewentualny transfer na Santiago Bernabeu byłby jednym z najgłośniejszych ruchów nadchodzącego lata.

Zobacz również: Znany piłkarz odchodzi z hiszpańskiego klubu po 15 latach!